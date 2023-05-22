Инфореактор

1 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Постпред Крыма Мурадов обвинил США в одобрении развязывания ядерной войны

Постпред Крыма Мурадов обвинил США в одобрении развязывания ядерной войны

Согласием на применение против Крыма американской авиации США «одобрили развязывание ядерной войны». С таким заявлением выступил вице-премьер регионального правительства и постпред республики при президенте Георгий Мурадов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх