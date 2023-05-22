Постпред Крыма Мурадов обвинил США в одобрении развязывания ядерной войны

Согласием на применение против Крыма американской авиации США «одобрили развязывание ядерной войны». С таким заявлением выступил вице-премьер регионального правительства и постпред республики при президенте Георгий Мурадов.
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