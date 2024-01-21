Сын руководителя Zoom погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

Сын руководителя отдела глобального образовательного маркетинга платформы для конференций Zoom Исаак Циммерн погиб в результате крушения электрического самодельного самолета в американском штате Калифорния.
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