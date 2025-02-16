Последний кадровый резерв: как «мирный план» Трампа может помочь Зеленскому

[center]Как нетрудно заметить, после первого же разговора российского и американского президентов на тему украинского кризиса обозначилась масса экзальтированной публики, уверенной, что войне скоро придёт конец – то ли к счастью, то ли к сожалению, но придёт.
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