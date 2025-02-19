Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Мигрантов в печь": мужчина осужден за негатив в сторону нерусских в социальной сети "ВК"

"Мигрантов в печь": мужчина осужден за негатив в сторону нерусских в социальной сети "ВК"

Avia.pro - СМИ В современном информационном пространстве каждое слово на вес золота. Одна фраза способна отправить вас в тюрьму, а неосторожный комментарий может разрушить жизнь, как это случилось с жителем Краснодарского края.

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Комментарии
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Андрей
а мигрантам  за подобное в сторону русских -извинение на камеру и всЁ.
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20 час.
Россиянин
Хочешь оправдать фашиста ? А мигрантам извинения на камеру не помогает. Едут на зону.
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8 час.
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