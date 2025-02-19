"Мигрантов в печь": мужчина осужден за негатив в сторону нерусских в социальной сети "ВК"

Avia.pro - СМИ В современном информационном пространстве каждое слово на вес золота. Одна фраза способна отправить вас в тюрьму, а неосторожный комментарий может разрушить жизнь, как это случилось с жителем Краснодарского края.
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