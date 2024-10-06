Alien Isolation исполняется 10 лет Прошло ровно десять лет с момента выхода на рынок ...

Alien Isolation исполняется 10 летПрошло ровно десять лет с момента выхода на рынок одной из самых любимых и в то же время самых “непонятых” видеоигр ужасов всех времен – Alien Isolation, научно-фантастического хоррора от Creative Assembly, который стал по-настоящему… источник.