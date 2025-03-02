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«Это был гениальный план Путина оставить в живых Зеленского» - он сам себя уничтожит и принесет победу России: стратег и историк Эдвард Люттвак

«Это был гениальный план Путина оставить в живых Зеленского» - он сам себя уничтожит и принесет победу России: стратег и историк Эдвард Люттвак

БлокнотРУ Вчера в Овальном кабинете Зеленский сам себе нанёс сокрушительное поражение. Агрессивный настрой, попытка блефовать, совершенное непонимание ситуации.

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