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ИА Регнум

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Силы ПВО за ночь сбили 258 дронов над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 258 дронов над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 258 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

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