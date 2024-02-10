Десант выбил ВСУ из Поповского леса, приблизившись к Часов Яру (КАРТА)

Десант Армии России выбил ВСУ из Поповского леса, приблизившись к Часов Яру. Под Артёмовском в ходе штурмовых действий бронегруппы ивановского и костромского десанта взяли под полный контроль Поповский лес, расположенный южнее Богдановки.
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