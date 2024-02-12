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Как на народный праздник Никиты Пожарника 13 февраля на Руси оберегали дом от огня

Как на народный праздник Никиты Пожарника 13 февраля на Руси оберегали дом от огня

Как на народный праздник Никиты Пожарника 13 февраля на Руси оберегали дом от огня Ксения Кирпик Никитин день, также известный как День Никиты Пожарника, это народный праздник, который традиционно отмечается 13 февраля в честь святого Никиты Печерского.

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