Более семи тысяч астраханцев за неделю заболели гриппом и ОРВИ

Полностью закрыты 3 школы, одна школа-интернат, а также частично 8 классов в двух школах. Количество госпитализированных в областные больницы и госпитали выросло на 23,7%: на прошлой неделе в регионе выявили 7136 новых пациентов с ОРВИ и гриппом.