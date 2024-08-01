Матвиенко заявила о неготовности России оценить мирный план Трампа по Украине

В ходе пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не готова делать оценку плану урегулирования ситуации на Украине, предложенному кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, не имея ясного представления о его содержании.