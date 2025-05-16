Депутат Леонид Ивлев сообщил Зеленскому, что Россия не нуждается в его демагогии по поводу Крыма. Накануне Зеленский, глава киевского режима, заявил в Анкаре, что Крым принадлежит Украине и обсуждать тут нечего.
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