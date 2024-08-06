Куда сходить: интересные мероприятия 7 августа в Крыму

ТЕАТР Крымский государственный театр юного зрителя (Евпатория, ул. Бартенева, д 1-5) Спектакль «Укрощение строптивой» 16+ 7 августа, 19:00 Спектакль о женской мудрости и мужской силе во имя торжества любви.
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