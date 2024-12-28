Замена Skoda Octavia и Hyundai Elantra сертифицирована в России. На GAC Empow выдано ОТТС, в Китае седан оснащается 265-сильным мотором и 8-ступенчатым «автоматом»

В России выдано Одобрение типа на новую модель GAC — седан Empow. Это означает, что GAC в любое время (срок действия ОТТС — до 24 декабря 2027 года) может запускать официальные продажи машины в России и выдавать ПТС.
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