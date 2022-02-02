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«ЮВЕНТУС» ЗАКУПИЛ ДУШАНА ВЛАХОВИЧА И ДЕНИСА ЗАКАРИЮ, «МАНЧЕСТЕР СИТИ» И «ЛИВЕРПУЛЬ» ОБМЕНЯЛИСЬ ТРАНСФЕРАМИ. ИТОГИ ОКНА

«ЮВЕНТУС» ЗАКУПИЛ ДУШАНА ВЛАХОВИЧА И ДЕНИСА ЗАКАРИЮ, «МАНЧЕСТЕР СИТИ» И «ЛИВЕРПУЛЬ» ОБМЕНЯЛИСЬ ТРАНСФЕРАМИ. ИТОГИ ОКНА

Душан Влахович  Фото: Eurosport Зимнее трансферное окно-2022 раскрылось к концу. В январе европейские топы порадовали сделками разного толка.

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