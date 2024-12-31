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Российская ПВО успешно перехватила пять украинских дронов в Ростовской и Астраханской областях

Российская ПВО успешно перехватила пять украинских дронов в Ростовской и Астраханской областях

Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении дежурными средствами ПВО пяти украинских беспилотников: четыре были уничтожены в небе над Ростовской областью, один - над Астраханской.

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