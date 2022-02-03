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Опрос: женщины относятся к своему здоровью внимательнее мужчин

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Внимательно к своему здоровью относятся почти три четверти российских женщин и более половины мужчин, следует из опроса, проведенного компанией "СберСтрахование" в городах с населением более 500 тыс.

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