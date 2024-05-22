Собран первый отечественный литограф. Его уже начали тестировать

В России начались испытания первого отечественного литографаЗаместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак сообщил о создании и начале испытаний первого российского литографа — о необходимости его разработки Шпак упоминал еще в конце прошлого года.
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