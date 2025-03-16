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Царьград

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Ночная атака дронов: жители Краснодарского края сообщают о работе ПВО

Ночная атака дронов: жители Краснодарского края сообщают о работе ПВО

Жители Краснодарского края сообщают о массовой атаке украинских беспилотников. В районе Ейска и Азовского моря слышны взрывы и работа ПВО, которая уже сбила несколько воздушных целей.

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