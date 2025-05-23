 Глава СКР Бастрыкин вновь потребовал доложить о незаконной застройки территории исторического санатория в Сочи

Глава СКР Бастрыкин вновь потребовал доложить о незаконной застройки территории исторического санатория в СочиГлава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краснодарского главка Андрею Маслову подготовить повторный отчет о расследовании дела по незаконной застройке объекта культурного наследия в Сочи.
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