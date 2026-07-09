Боевые пловцы Росгвардии провели тренировки на Байкале и определили лучших представителей профессии

Город Северобайкальск, крупнейший населенный пункт на берегу озера Байкал, на несколько дней стал местом концентрации профессиональных водолазов Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
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