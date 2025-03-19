Застройщик варварской дамбы на воронежской Усманке выплатил 678 тысяч штрафа

Министр природных ресурсов и экологии региона Наталья Ветер отметила, что добровольное исполнение решения Новоусманского районного суда со стороны застройщика свидетельствует о цивилизованном взаимодействии бизнеса и власти в области.
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