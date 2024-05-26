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Столкновение фур на М-11 образовало пробку длиной 5 километров под Петербургом

В Ленинградской области на трассе М-11 в районе города Тосно столкнулись два грузовика и легковая машина, в результате чего в направлении Санкт-Петербурга образовалась пробка протяженностью около пяти километров.

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