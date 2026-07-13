17 жизненных историй с собеседований, которые проверили чувство юмора на прочность

На собеседование мы все приходим, собираясь произвести максимально хорошее впечатление. Но жизнь любит проявлять чувство юмора и проверять нас на прочность: то будущее начальство ляпнет что-нибудь неожиданное, то рекрутер задаст вопрос, к которому невозможно было подготовиться, а то и сам случайно возьмешь и нелепо оговоришься.