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Проба 2

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17 жизненных историй с собеседований, которые проверили чувство юмора на прочность

17 жизненных историй с собеседований, которые проверили чувство юмора на прочность

На собеседование мы все приходим, собираясь произвести максимально хорошее впечатление. Но жизнь любит проявлять чувство юмора и проверять нас на прочность: то будущее начальство ляпнет что-нибудь неожиданное, то рекрутер задаст вопрос, к которому невозможно было подготовиться, а то и сам случайно возьмешь и нелепо оговоришься.

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