Полицейские пресекли ввоз наркотиков в Читу

Житель Бурятии перевозил свертки с гашишем. Сотрудниками Госавтоинспекции и оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на въезде в Читу был остановлен автомобиль «Тойота Королла», в салоне которого находились двое мужчин.
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