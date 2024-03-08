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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Захаряна о вызове в сборную: «Угрозы поездке нет. Скоро Арсен вернется в строй» 

Сообщалось, что полузащитник «Сосьедада» пропустит игру с «Гранадой» из-за мышечного повреждения.  Ранее Захарян попал в расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем, которые пройдут 21 и 25 марта.

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