Гвардии младший сержант Порошин сбил украинский БПЛА «Баба-Яга»

Рядовой Сергей Клешнин управлял грузовым автомобилем и выполнял задачу по доставке российских военнослужащих на передовые позиции, когда заметил приближающийся к машине дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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