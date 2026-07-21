Эксперт по детским товарам Цицулина рассказала о рисках покупок игрушек на маркетплейсах

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала, что некоторые продавцы на маркетплейсах сознательно меняют сведения о продукции, чтобы избежать обязательной проверки безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии