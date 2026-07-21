Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 072 подписчика

Эксперт по детским товарам Цицулина рассказала о рисках покупок игрушек на маркетплейсах

Эксперт по детским товарам Цицулина рассказала о рисках покупок игрушек на маркетплейсах

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала, что некоторые продавцы на маркетплейсах сознательно меняют сведения о продукции, чтобы избежать обязательной проверки безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии