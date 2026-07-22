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Турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney соединили с электромотором на 1 МВт: Pratt & Whitney тестирует силовую установку для самолетов будущего

Турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney соединили с электромотором на 1 МВт: Pratt & Whitney тестирует силовую установку для самолетов будущего

При этом емкость батареи гибридной системы совсем невелика — 200 кВт·чPratt & Whitney Canada приступила к наземным испытаниям новой гибридно-электрической силовой установки, которая в перспективе может сократить расход топлива региональных самолетов примерно на 30%.

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