Турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney соединили с электромотором на 1 МВт: Pratt & Whitney тестирует силовую установку для самолетов будущего

При этом емкость батареи гибридной системы совсем невелика — 200 кВт·чPratt & Whitney Canada приступила к наземным испытаниям новой гибридно-электрической силовой установки, которая в перспективе может сократить расход топлива региональных самолетов примерно на 30%.
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