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ФедералПресс

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Арзамас первым в России обновил федеральные градостроительные нормы

Арзамас первым в России обновил федеральные градостроительные нормы

АРЗАМАС, 5 октября, ФедералПресс. Арзамас стал первым городом страны, который не просто внес точечные правки в старые регламенты, а полностью обновил федеральные градостроительные нормы.

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