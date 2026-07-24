Рассчитывали на преимущество в 10%, а оказалось — все 20%. AMD уверяет, что Zen 6 уже обходит будущие серверные процессоры Nvidia

В AMD сравнили производительность EPYC Venice на архитектуре Zen 6 с процессорами Nvidia VeraAMD заявила, что ее новые серверные процессоры EPYC Venice на архитектуре Zen 6 уже сейчас опережают будущие Nvidia Vera по производительности.
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