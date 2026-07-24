iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Рассчитывали на преимущество в 10%, а оказалось — все 20%. AMD уверяет, что Zen 6 уже обходит будущие серверные процессоры Nvidia

Рассчитывали на преимущество в 10%, а оказалось — все 20%. AMD уверяет, что Zen 6 уже обходит будущие серверные процессоры Nvidia

В AMD сравнили производительность EPYC Venice на архитектуре Zen 6 с процессорами Nvidia VeraAMD заявила, что ее новые серверные процессоры EPYC Venice на архитектуре Zen 6 уже сейчас опережают будущие Nvidia Vera по производительности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии