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Светлана Журова: «Абсолютно согласна с Путиным, что МОК превратился в цирковых артистов и уничтожает олимпийское движение»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) под давлением извне превратился в «каких-то цирковых артистов».

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