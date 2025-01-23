Экономист Балынин предложил сделать для пенсионеров бесплатными музеи и зоопарки

В России нужно повысить уровень доступности досуга для пенсионеров. В первую очередь, сделать для старшего поколения бесплатными посещение музеев, планетариев, выставок, зоопарков по всей стране, заявил "Газете.
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