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Дорогие работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей

Дорогие работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Волгоградской области! Я сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!  Вкладывая в свою работу душу, опыт и профессионализм, вы обеспечиваете жителей нашего региона качественными продуктами, укрепляете агропромышленный комплекс и способствуете развитию сельских территорий Волгоградской области.

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