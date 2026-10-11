Дорогие работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Волгоградской области! Я сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Вкладывая в свою работу душу, опыт и профессионализм, вы обеспечиваете жителей нашего региона качественными продуктами, укрепляете агропромышленный комплекс и способствуете развитию сельских территорий Волгоградской области.