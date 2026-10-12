10 000 мАч, цветной экр и 67 Вт за $30. Представлен мобильный аккумулятор OnePlus SUPERVOOC 67W Pocket Charging Power Bank

По одному порту USB-A и USB-C, а также кабель питания в комплекте Вместе с новым флагманом OnePlus 16 сегодня официально представили мобильный аккумулятор OnePlus SUPERVOOC 67W Pocket Charging Power Bank.
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