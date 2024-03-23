❗️В Феодосии на привокзальной площади волонтеры тоже организовали мемориал в память о погибших в результате теракта в Подмосковье Всю ночь феодосийцы и гости города несли к нему цветы.
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❗️В Феодосии на привокзальной площади волонтеры тоже организовали мемориал в память о погибших в результате теракта в Подмосковье Всю ночь феодосийцы и гости города несли к нему цветы.