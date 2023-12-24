Ивлеева на фоне громкого скандала с "голой вечеринкой" выпустила видеообращение к стране

Ранее общество возмутилось как ведёт себя "элита" шоу-бизнеса во время СВОАнастасия Ивлеева извинилась за то, что её мероприятие "неправильно поняли" и заявила, что планирует пожертвовать доход от второй части своей "голой вечеринки" на благотворительность.