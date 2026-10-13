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IT-эксперт Муртазин: важные данные не стоит хранить только в облаке

IT-эксперт Муртазин: важные данные не стоит хранить только в облаке

IT-эксперт Эльдар Муртазин посоветовал не использовать облачные сервисы как единственное место хранения важных данных.

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