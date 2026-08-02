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Фицо возмутился запретом ЕК на российский импорт, но разрешением на соболиный мех

Фицо возмутился запретом ЕК на российский импорт, но разрешением на соболиный мех

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Еврокомиссию в лицемерии после того, как ЕС в рамках 21-го пакета санкций разрешил импорт российского соболиного меха, но сохранил запрет на другие, более важные для экономики товары .

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