Bloomberg: США намерены получить у Израиля подробный план атаки на Рафах

Визит официальных лиц Израиля в США, который должен состояться в течение ближайших дней, может поспособствовать пониманию американскими представителями концепции, а также минимизации случаев обстрелов по мирным жителям в рамках запланированной израильской стороной атаки на город Рафах, расположенных на южных территориях сектора Газа.