Яков Кедми: Прислушайтесь к Путину! Украина может перестать существовать уже в 2025 году

Если Укрожопия прекратит свое существование аж в 2025-м это будет печально... Да потому что это сообщество жыдо-рагулей должно закончиться уже этой осенью-зимой!

Valentina Garmuviene

Так это уже давно не Украина ,а 51 штат Америки потому что США уже в полный рост хозяйничает там, как у себя дома!