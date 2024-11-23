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Яков Кедми: Прислушайтесь к Путину! Украина может перестать существовать уже в 2025 году

Яков Кедми: Прислушайтесь к Путину! Украина может перестать существовать уже в 2025 году

Киев и страны Запада напрасно игнорируют предупреждения Владимира Путина, следствием отказа от переговоров на условиях России станет прекращение существования Украины как государства уже в следующем году.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Если Укрожопия прекратит свое существование аж в 2025-м это будет печально... Да потому что это сообщество жыдо-рагулей должно закончиться уже этой осенью-зимой!
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16 час.
Valentina Garmuviene
Так это уже давно не Украина ,а 51 штат Америки потому что США уже в полный рост хозяйничает там, как у себя дома!
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12 час.

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