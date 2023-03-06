Экологи предложили ввести поэтапный отказ от бумажных платежек ЖКУ

Сокращение потребления бумаги минимизирует количество отходов. Российский экологический оператор (РЭО) выступил с предложением проработать поэтапную отмену бумажных платёжных документов и переход на их электронные аналоги в ближайшей перспективе.
Сокращение потребления бумаги минимизирует количество отходов. Российский экологический оператор (РЭО) выступил с предложением проработать поэтапную отмену бумажных платёжных документов и переход на их электронные аналоги в ближайшей перспективе.
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