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Экологи предложили ввести поэтапный отказ от бумажных платежек ЖКУ

Экологи предложили ввести поэтапный отказ от бумажных платежек ЖКУ

Сокращение потребления бумаги минимизирует количество отходов. Российский экологический оператор (РЭО) выступил с предложением проработать поэтапную отмену бумажных платёжных документов и переход на их электронные аналоги в ближайшей перспективе.

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