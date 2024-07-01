Mirror: прием будущим отцом рыбьего жира предотвратит развитие ожирения у ребенка

Диета будущего отца и его пищевые привычки могут повлиять на здоровье ребенка. Так, мужчины могут предотвратить ожирение у своих детей, если будут ежедневно принимать добавки с рыбьим жиром, сообщил сайт Mirror.
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