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Ученые облучат астероид радиоволнами комплекса HAARP

Ученые облучат астероид радиоволнами комплекса HAARP

Сегодня, 27 декабря 2022 года, произойдет сближение астероида 2010 XC15 с Землей. Никакой угрозы для нас он не представляет: минимальное расстояние, на котором пройдет небесное тело, превысит 770 тысяч километров — почти вдвое больше лунной орбиты.

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