30 минут на кухне: брамбораки по-чешски вместо привычных драников

Когда надоели традиционные картофельные драники, удивить семью и гостей можно новым рецептом. Чешские драники "брамбораки" готовятся из картофеля и бекона с добавлением пива, которое придает блюду своеобразный привкус и аромат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии