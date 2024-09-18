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30 минут на кухне: брамбораки по-чешски вместо привычных драников

30 минут на кухне: брамбораки по-чешски вместо привычных драников

Когда надоели традиционные картофельные драники, удивить семью и гостей можно новым рецептом. Чешские драники "брамбораки" готовятся из картофеля и бекона с добавлением пива, которое придает блюду своеобразный привкус и аромат.

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