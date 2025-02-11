Депутаты Госдумы внесут проект о введении в школах дневника социального поведения

С инициативой выступили Миронов и Гусев Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» собираются внести в нижнюю палату парламента законопроект с предложением ввести в школах оценку за поведение, документ оказался в распоряжении РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии