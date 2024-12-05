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Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев сидят «не на своих местах». Что возмутило главу Чечни?

Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев сидят «не на своих местах». Что возмутило главу Чечни?

Кадыров: главы СК и МВД Бастрыкин и Колокольцев сидят не на своих местах Глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с агентством «Грозный-информ» заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и руководитель МВД России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах».

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Бастрыкин супер!!!
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13 час.

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