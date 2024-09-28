Бойцы ВС РФ доставляют на передовую продукты и боеприпасы с помощью «Бабы яги»

Российские военные «Южной» группировки с помощью восстановленных и трофейных дронов, в том числе «Бабы Яги», доставляют необходимые продукты питания и боеприпасы на передовую, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бойца ВС России с позывным Мэрлин, специалиста по ремонту и восстановлению беспилотников.