В Барнауле директор медцентра за взятки помогал получать лицензию на оружие

Также помогал оформить санитарную книжку, получить водительское удостоверение и больничный лист В Алтайском крае директор частного медицинского центра за денежное вознаграждение наладил деятельность по выдаче медицинских заключений без фактического прохождения медосмотров, сообщает региональный СК.
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