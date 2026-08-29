Максим Косенков рассмотрел обращения жителей на личном приёме

Глава администрации Тамбова Максим Косенков провел личный прием граждан. Жительница улицы Волжской обратилась по вопросу замены муниципальной квартиры на другую жилую площадь.
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