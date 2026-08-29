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Новости Тамбова

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Максим Косенков рассмотрел обращения жителей на личном приёме

Максим Косенков рассмотрел обращения жителей на личном приёме

Глава администрации Тамбова Максим Косенков провел личный прием граждан. Жительница улицы Волжской обратилась по вопросу замены муниципальной квартиры на другую жилую площадь.

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